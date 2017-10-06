Образовательный семинар для сотрудников региональных и муниципальных органов власти прошел в столице Заполярья

Анастасия Ярославская.

Представителей муниципалитетов обучили азам подготовки и реализации концессионных соглашений. Государственно-частное партнерство выходит на первый план - этот инструмент рекомендовано использовать активнее во всех сферах. На местах уже позволяет решить немало проблем, что особенно ценно в условиях экономии бюджетных денег. Со стороны инвесторов наибольший интерес - к проектам в энергетике, ЖКХ, транспорте. Самый "громкий"- мусороперерабатывающий полигон под Междуречьем. На финальной черте еще одно серьезное концессионное соглашение по реконструкции областной больницы - своего рода "пионер" - подобных в стране еще не было.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Он у нас уже сейчас на выходе, в следующую пятницу мы будем рассматривать его на заседании межведомственной комиссии. У нас есть частный инвестор - это одна из крупнейших российских компаний, которая в том числе занимается и производством высокотехнологичного оборудования, то есть - она в течение достаточно короткого периода времени возводит этот объект и дальше уже в определенный период времени возвращает часть средств".







