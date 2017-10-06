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06.10.2017 08:40

В областном военкомате прошла пресс-конференция представителей Северного флота и главного военкома области

Елена Сивонен.


Обороты набирает осенняя призывная кампания. В областном военкомате - пресс-конференция представителей Северного флота и главного военкома области. Итак, тельняшки наденут 4 с лишним тысячи новобранцев из четырех субъектов страны. Больше 700  человек - из нашего региона. Служить будут - в основном - в подразделениях сухопутных береговых войск, противовоздушной обороны и авиации. Подводные и надводные силы берут только по контракту.
Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "Северный флот заинтересован в том, чтобы корабли и части Северного флота комплектовались теми людьми, которые заблаговременно знают, что такое Мурманская земля, привыкли к нашим температурам, холодам. Естественно, те люди, которые отслужили в частях Северного флота по большей части пойдут на контрактную службу или останутся в этих же частях".
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