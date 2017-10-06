Заплатил и спи спокойно! В Мурманской области стартовала кампания по уплате налогов за прошлый год

Павел Кондратьев.

До первого декабря северянам необходимо сделать обязательные взносы за право владением машинами, квартирами, земельными участками и другим имуществом. Налоговая инспекция сообщает о наступлении данного периода через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства или по почте. Первые обладатели квитанций уже делают платежи и если что не понятно, обращаются за разъяснениями к налоговикам.

Заместитель начальника ИФНС по г. Мурманску Юрий Пода: "Уже к нам обращаются отдельные категории налогоплательщиков с жалобами, что они заплатили налоги в предыдущие года но в новых уведомлениях написано, что они не уплачены. Хотелось бы призвать плательщиков не нервничать и обращаться в налоговые органы, которые сделают перерасчет с учетом сложившейся ситуации".





