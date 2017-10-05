Российская энергетическая неделя: Евгений Никора выступил с докладом о реализации модели технологического присоединения к электрическим сетям на территории Мурманской области

В рамках Российской энергетической недели Евгений Никора выступил с докладом «О реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на территории Мурманской области». Выступление состоялось в ходе панельной дискуссии «Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы». Эксперты обсудили проблемы в электросетевом комплексе, связанные с реализацией услуги по технологическому присоединению, важность наличия доступной электросетевой инфраструктуры, а также актуальные вопросы по разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.



Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям является одним из исследуемых направлений международного и национального рейтингов состояния инвестиционной привлекательности в Российской Федерации в целом и в отдельных ее регионах. Основными критериями доступности технологического присоединения для потребителей являются сроки, стоимость и количество процедур, необходимых для фактического присоединения к электрической сети. Достижение высокого уровня показателя доступности технологического присоединения требует непосредственного участия всех вовлеченных в процесс присоединения сторон.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /