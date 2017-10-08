В Мурманске откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

13 октября откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Чемпионат будет проводиться с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в четыре этапа:

Первый этап – 13 октября 2017 года.

Второй этап – 08 декабря 2017 года.

Третий этап – 02 марта 2018 года.

Финальный этап – 23 марта 2018 года.

Открытие чемпионата состоится 13 октября 2017 года в 13.00 одновременно на двух площадках: в столице Кольского Заполярья в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» и в городе Апатиты в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

В этом году чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования).

По итогам регионального чемпионата две команды получат право представлять Мурманскую область на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в 2018 году.

В чемпионате также примет участие победитель игры прошлого года команда Мурманского политехнического лицея «Северный рывок».



/«МОЦДО «Лапландия»/