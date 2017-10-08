Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.10.2017 11:00

В Мурманске откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

13 октября откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Чемпионат будет проводиться с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в четыре этапа:
Первый этап – 13 октября 2017 года.
Второй этап – 08 декабря 2017 года.
Третий этап – 02 марта 2018 года.
Финальный этап – 23 марта 2018 года.
Открытие чемпионата состоится 13 октября 2017 года в 13.00 одновременно на двух площадках: в столице Кольского Заполярья в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» и в городе Апатиты в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.
В этом году чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования).
По итогам регионального чемпионата две команды получат право представлять Мурманскую область на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в 2018 году.
В чемпионате также примет участие победитель игры прошлого года команда Мурманского политехнического лицея «Северный рывок».

/«МОЦДО «Лапландия»/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.