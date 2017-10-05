Труд, терпение, забота. Сегодня в России отмечают День учителя

Анастасия Русинова, Яков Осетров.

Сегодня поздравления принимают учителя. Люди этой профессии дают нам путевку в большой мир, их имена мы помним всю жизнь, и сегодня - мы представляем несколько портретов. Каждый - по-своему уникален.

Современный мир - диктует свои условия - без иностранного языка никуда. Как сделать сложный процесс изучения спряжений и глаголов исключений - увлекательным занятием - знает только учитель. В Мурманском международном лицее английский преподает Наталья Авдеева. Занятия строит на играх и эмоциях. Её уроки проходят весело, с огоньком. Главное - с хорошим результатом.

Учитель иностранного языка Мурманского международного лицея Наталья Авдеева: "Мои все цели связаны с моими учениками. Мне хотелось бы, чтобы они себя проявляли в гораздо большем количестве состязаний, соревнований, чтобы они блистали на конференциях и побеждали на выставках - это, наверное, моё и есть призвание".

Наталья Алексеевна - ещё и классный руководитель. Генератор интересных развлечений. .

Даниил Беляев: "В канун праздника хочу поздравить настоящих профессионалов своего дела, и в особенности нашу любимую Наталью Алексеевну. Хочу выразить ей слова благодарности за труд, терпение!"

В школе важен каждый предмет. Один из самых объемных - история. В Мурманском академическом лицее её, а также обществознание, преподает Вячеслав Пославский. В любой эпохе старается открыть что-то любопытное для своих учеников.

Учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея Вячеслав Пославский: "Те же сюжеты, связанные с принятием христианства, да и феодальная раздробленность - там можно снять сериал получше, чем "Игра престолов".

Вячеслав Пантелеймонович - личность незаурядная. На переменах, говорят, играет на гитаре. С ним можно обсудить любую тему.

Кристина Бойцова: "Очень открытый человек, с ним можно поговорить, он может поддержать".

Виталина Шляхова: "В то же время он спрашивает достаточно строго свой материал, то есть не даёт расслабиться. Поэтому обществознание и историю мы знаем достаточно хорошо".

Секрет успеха учителя, по словам Вячеслава, прост: любить своё дело. И не бояться экспериментов. Например, в этом году стартует новый проект.

Учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея Вячеслав Пославский: "Звучит название так: "Образ Бориса Ельцина в массовом сознании жителей Мурманска". Мы с этой работой планируем в следующем году выступить на конференции. На основе этой работы потом будет создаваться некая лаборатория русской истории, будем по разным темам такие работы писать".

За этим планом - появятся и другие. Школьная жизнь - бурная река, и когда у штурвала стоят такие учителя, ребятам не скучно и не страшно, а багаж полученных знаний после финального звонка позволит уверенно начать взрослую жизнь.



