В областном ДК имени Кирова прошел концерт, посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска

Наталия Бурдина.

Мурманск отмечает 101-й год с момента основания. Кульминацией торжеств, которые прошли в день рождения заполярной столицы, стал большой праздничный концерт в областном Дворце культуры имени Кирова.

В зале те, кто строил самый большой в мире город за Полярным кругом. Те, чья судьба неразрывно связана с заполярной столицей. Со сцены звучат слова благодарности в адрес ветеранов разных отраслей и почетных граждан.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Особый город, особое настроение и все мы с вами частица этого особого, сложного характерного мира под названием город Мурманск. От всей души, дорогие мои, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города-героя Мурманска".

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков: "От имени полномочного президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Николая Николаевича Цуканова, по его поручению, разрешите поздравить вас. Уверен, что на достигнутом руководители города не остановятся, а будут и дальше активно развивать основные направления соцполитики, укреплять экономическую стабильность, интеллектуальный посыл города".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "От имени депутатов Мурманской областной Думы, я желаю городу-герою Мурманску дальнейшего развития, всем жителям города-героя Мурманска крепкого здоровья, счастья, благополучия".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Главным и самым основным богатством и достоянием города всегда являлись и остаются его люди. Благодаря вам наш город добивается самых амбициозных целей, он открыт для новых идей, инвестиций, для разных бизнес-проектов, для инициатив в различных сферах".

Лучшие из лучших, те, кто трудится на благо заполярной столицы и внесли неоценимый вклад в ее становление, получили заслуженные награды. Звание "Почетный гражданин города-героя Мурманска" присвоено двум северянам.

Почетный гражданин города-героя Мурманска, заведующий кафедрой технологий пищевых производств Мурманского государственного технического университета Владимир Александрович Гроховский: "Это высокое звание по праву принадлежит и является заслугой моих коллег - талантливых преподавателей и сотрудников МГТУ, где мы работаем уже рука об руку 34 года".

Почетный гражданин города-героя Мурманска, председатель правления Союза рыболовецких колхозов Мурманской области Михаил Борисович Рябчевский: "В городе Мурманске я живу и тружусь уже более 49 лет. Это прекрасный город, и мы видим, как в последнее время он расцветает, несмотря на все трудности, которые случаются в жизни".

Город-герой, город - порт, город-труженик. Он начал свое второе столетие на подъеме и сегодня нет сомнений, что будет только расти и преображаться, - отметил в своем поздравлении депутат Госдумы Алексей Веллер. 6 лет руководил столицей Заполярья. Теперь удостоен почетного знака "За заслуги перед городом Мурманском".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Он любит эффективно и качественно работать. Причем, работать на результат. На качественный результат. Он умеет создавать коллективы единомышленников и очень ценит и уважает подчиненных".

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Я хочу выполнить почетное поручение председателя Госдумы РФ Вячеслава Викторовича Володина и передать Мурманску, всем его жителям, самые теплые поздравления в 101 годовщину создания. С самыми лучшими пожеланиями, дальнейшего процветания".

Торжества, по случаю дня рождения Мурманска продлятся до конца недели. Седьмого октября на площади Пять Углов большая яркая шоу-программа. Праздник по традиции завершит салют. В воскресенье народное гулянье пройдет и в Росляково. Оно посвящено 121-й годовщине со дня основания поселка, ныне — мурманского района.