Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.10.2017 13:25

Патриотический подарок портовиков на День города

4 октября в кинотеатре «Мурманск» замечательный телеведущий и продюсер Валдис Пельш лично представил жителям столицы Кольского Заполярья свой новый документальный фильм – «Полярное братство».

Партнером проекта выступил Мурманский морской торговый порт. Портовики пригласили на премьеру фильма и встречу с его авторами ветеранов войны и труда, мурманских школьников и студентов,  военнослужащих Северного флота. Также билеты на единственный киносеанс все желающие могли бесплатно получить в кассах кинотеатра.

«Полярное братство» - повествует о небольшом эпизоде в самом начале Великой Отечественной войны. Тогда в район Мурманска по программе «Ленд-лиза» стали поступать первые английские военные самолеты. Их доставили британские летчики, которые не только учили своих советских коллег управлять новыми винтокрылыми машинами, но и вместе с ними вылетали на боевые задания.

Качественная компьютерная графика, колоризированная историческая хроника, а главное — рассказы участников тех событий. Они прекрасно помнят, как сражались против фашистов плечом к плечу с советскими пилотами, какие прозвища давал всем главный балагур полка, каким был легендарный ас -  Борис Сафонов, первый в ходе войны дважды Герой Советского Союза.

Один из небольших финальных фрагментов фильма съемочная группа снимала в августе прошлого года на причалах Мурманского морского торгового порта. И вот теперь портовики не только подарили мурманчанам возможность одними из первых увидеть на большом экране уникальный фильм, но и пригласили авторов проекта, чтобы они рассказали о нем, как говорится, «от первого лица».

После киносеанса авторы картины пообщались со зрителями и ответили на многочисленные вопросы. Кстати, следующий показ «Полярного братства» запланирован уже на 8 октября в США, где фильм удостоен одной из кинопремий.

/Пресс-служба ММТП/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 67.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.