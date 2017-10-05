В Мурманске пройдет тематическая встреча "Наука для взрослых"

6 октября в 18:00 по адресу: ул. Книповича-17, пройдет "Наука для взрослых". На встречу с мурманчанами приглашен специальный гость – Андрей Акатов, председатель Совета молодых ученых и специалистов Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Мы ждем вас, чтобы пообщаться о применении радиационных и ядерных технологий и о том, как это влияет на то, что мы едим.

Считаешь, что это важно? Приходи к нам. Вход на мероприятие является бесплатным.



/Информационный центр по атомной энергии в г. Мурманске/