В рамках Российской энергетической недели награждены авторы проекта иллюминации мурманских портовых кранов

Иллюминация Мурманского торгового порта вошла в число лучших проектов в области уличного освещения. Об этом сообщил заместитель губернатора Евгений Никора, который возглавляет делегацию Мурманской области на международном форме «Российская энергетическая неделя – 2017» в Москве. Год назад мурманские портовики установили систему дополнительного освещения на трех 50-метровых кранах. В результате столица Заполярья приобрела новую городскую достопримечательность, которой можно любоваться в вечернее время.



Авторы проекта – специалисты компании «Интелед», которые представили свою работу на IV Всероссийский конкурс в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES». Сегодня состоялась церемония награждения: проект «Мурманские портовые краны» занял третье место в номинации «Лучший проект по формированию на основе энергоэффективных светодиодных технологий привлекательной световой среды или ее элементов (архитектурному уличному светодиодному освещению, иллюминации)».







/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /



