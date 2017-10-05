Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.10.2017 14:38

В рамках Российской энергетической недели награждены авторы проекта иллюминации мурманских портовых кранов

Иллюминация Мурманского торгового порта вошла в число лучших проектов в области уличного освещения. Об этом сообщил заместитель губернатора Евгений Никора, который возглавляет делегацию Мурманской области на международном форме «Российская энергетическая неделя – 2017» в Москве. Год назад мурманские портовики установили систему дополнительного освещения на трех 50-метровых кранах. В результате столица Заполярья приобрела новую городскую достопримечательность, которой можно любоваться в вечернее время.

Авторы проекта – специалисты компании «Интелед», которые представили свою работу на IV Всероссийский конкурс в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES». Сегодня состоялась церемония награждения: проект «Мурманские портовые краны» занял третье место в номинации «Лучший проект по формированию на основе энергоэффективных светодиодных технологий привлекательной световой среды или ее элементов (архитектурному уличному светодиодному освещению, иллюминации)».

 

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 67.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.