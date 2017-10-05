Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поднялась на 3 позиции в медиарейтинге глав регионов за сентябрь 2017 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2017 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2017 года.

Главы регионов Северо-Западного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 6 126 61 727,5 2 +1 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 5 409 32 335,6 3 -1 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 5 107 28 846,8 4 +2 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 3 896 27 424,1 5 +3 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 3 043 13 941,8 6 -1 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 3 078 13 240,3 7 -3 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 2 497 13 240,0 8 -1 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 3 038 10 976,9 9 new ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Ненецкий АО 1 052 9 817,7 10 -1 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 1 773 7 045,5 -1 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 1 172 4 271,7

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