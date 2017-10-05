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05.10.2017 13:35

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поднялась на 3 позиции в медиарейтинге глав регионов за сентябрь 2017 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2017 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2017 года.
Главы регионов Северо-Западного ФО:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

6 126

61 727,5

2

+1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

5 409

32 335,6

3

-1

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич

Санкт-Петербург

5 107

28 846,8

4

+2

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 896

27 424,1

5

+3

КОВТУН Марина Васильевна

Мурманская обл.

3 043

13 941,8

6

-1

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Коми

3 078

13 240,3

7

-3

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Псковская обл.

2 497

13 240,0

8

-1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

3 038

10 976,9

9

new

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Ненецкий АО

1 052

9 817,7

10

-1

ОРЛОВ Игорь Анатольевич

Архангельская обл.

1 773

7 045,5

-1

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

1 172

4 271,7

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