Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поднялась на 3 позиции в медиарейтинге глав регионов за сентябрь 2017 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2017 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2017 года.
Главы регионов Северо-Западного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
6 126
|
61 727,5
|
2
|
+1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
5 409
|
32 335,6
|
3
|
-1
|
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|
Санкт-Петербург
|
5 107
|
28 846,8
|
4
|
+2
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 896
|
27 424,1
|
5
|
+3
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
3 043
|
13 941,8
|
6
|
-1
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
3 078
|
13 240,3
|
7
|
-3
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Псковская обл.
|
2 497
|
13 240,0
|
8
|
-1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
3 038
|
10 976,9
|
9
|
new
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
1 052
|
9 817,7
|
10
|
-1
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
1 773
|
7 045,5
|
-1
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
1 172
|
4 271,7