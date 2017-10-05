В Мурманске состоялся образовательный семинар для сотрудников региональных и муниципальных органов власти

В Мурманске состоялся образовательный семинар «Подготовка и реализация инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерства: нормативная база, лучшие практики, отраслевые особенности». Мероприятие организовано Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с Мурманским отделением ПАО «Сбербанк».

«Мы рассчитываем на то, что данное мероприятие внесет существенный вклад в развитие ГЧП в Мурманской области и все полученные знания присутствующие постараются по максимуму применить в работе» – отметила на открытии семинара министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Спикерами выступили Александр Долгов и Константин Макаревич – представители одной из ведущих международных юридических компаний «Hogan Lovells». Эксперты рассказали о мировой практике подготовки и реализации проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

«Компанию Hogan Lovells и Сбербанк связывают давние партнерские отношения и приезд Hogan Lovells в Мурманск – действительно уникальное и значимое событие для предпринимателей, заинтересованных в качественной подготовке и реализации проектов на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессии» – заявил Управляющий Мурманским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Филиппов.

В рамках практикумов порядка 100 профильных специалистов региональной и муниципальных администраций получили навыки инициирования и реализации проектов в социальной сфере, сфере ЖКХ и транспорта.



Для справки:

Государственно-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Государственно-частное партнерство в России регулируется двумя основными законами: федеральный закон «О концессионных соглашениях» и федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время концессия является основной формой реализации проектов ГЧП в России. Это проекты социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальное обслуживание населения, физкультура и спорт, туризм), коммунально-энергетической инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами), транспортной инфраструктуры.

В следующем году планируется проведение комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства» при поддержке АНО «Национальный центр ГЧП», которая существенно повысит компетенции муниципальных и региональных чиновников в данной сфере, а итоговым результатом будут разработанные участниками проекты на принципах ГЧП.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /