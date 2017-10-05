Основные торжества по случаю 101-го Дня рождения Мурманска пройдут в субботу

Артем Дашевский.

В связи с этим в центре города будет перекрываться часть проспекта Ленина. И на время проведения массового легкоатлетического пробега движение всех видов транспорта ограничат на Кольском проспекте. Соответственно изменится и схема движения общественного транспорта. Основные торжества вечером развернутся на площади Пять Углов. Для удобства мурманчан и гостей города предприятие АО "Электротранспорт" подготовит дополнительные машины для вывоза людей из центра города. После того, как отгремит салют пустые автобусы и троллейбусы начнут забирать людей и развозить их в сторону севера и юга.

Генеральный директор АО "Электротранспорт города Мурманска", депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Коробка: "Я надеюсь, что мы сумеем эту проблему решить. Единственное, учитывая, что мероприятие заканчивается несколько рано, чтобы люди не бежали там бегом, потому что все равно 10 машин не поставить на посадочную площадку. Пусть уедут сначала люди с детьми, а все остальные пока послушают музыку и доберутся до своего дома".