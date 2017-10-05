В рамках традиционного объезда депутаты мурманского Горсовета посетили Центр школьного питания

Артем Дашевский.

Предприятие работает с начала 12-го года и обслуживает 53 образовательных учреждения, в том числе 4 прогимназии. Сегодня меню учитывает возрастные особенности учеников. Центр поставляет в столовые полуфабрикаты, очищенные овощи, рыбу, первично обработанную куру. Предприятие имеет собственные цеха. Примерно две трети работ механизировано. Кардинальные преобразования, которые произошли в системе школьного питания Мурманска несколько лет назад, позволили обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность и избавить школы от недобросовестных поставщиков.

Заместитель директора МАОУ "Центр школьного питания", депутат Совета депутатов г. Мурманска Антонина Климова: "Вся продукция маркируется, ставится знак - предел температурного режима и так же направляется по заявке в образовательные организации. И так же работает пекарский цех, в котором выпекается продукция около 44 видов наименования".





