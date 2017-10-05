Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин: Экология всегда была, есть и будет важнейшим приоритетом правительства Мурманской области

Сегодня в Никеле открылись VII традиционные Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, организованные при активном участии правительства Мурманской области. В церемонии открытия принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Приветствуя участников встречи, первый заместитель главы региона отметил, что в России 2017 год объявлен Годом экологии. Кроме того, в этом году отмечается 25-летний юбилей российско-норвежского сотрудничества в области природоохраны. Также символично, что впервые Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества проходят в визит-центре заповедника «Пасвик», открытого в начале этого года.

«Реализация проекта визит-центра – яркий пример конструктивного сотрудничества заповедника с компанией «Норникель», федеральными, региональными и муниципальными властями. Уже сегодня это активная международная площадка и база для реализации разнообразных программ, в том числе программ экологического просвещения жителей приграничных районов России, Норвегии и Финляндии», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора особо отметил, что экология всегда была, есть и будет важнейшим приоритетом в деятельности правительства Мурманской области. Поэтому повестка VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества посвящена вопросам природного и культурного наследия Арктики, реализации международных проектов в сфере экологии и природоохранной деятельности.

Перед началом работы форума Алексей Тюкавин и генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал приняли участие в открытии выставки «25-летие российско-норвежского природоохранного сотрудничества». Всего в двухдневной программе работы Дней приграничного сотрудничества принимает участие более ста представителей России, Норвегии, Финляндии и Швеции.



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