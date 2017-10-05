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05.10.2017 19:10

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории Мурманской области глава региона Марина Ковтун обсудила с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Захаркиным

Владимир Волков.

Сегодня в Мурманск прибыл командующий Северо-Западным округом войск нацгвардии Сергей Захаркин. На встрече с главой региона Мариной Ковтун дана оценка работе подразделений, обсуждались планы по развитию новой правоохранительной структуры в Мурманской области и Арктической зоне России. Борьба с экстремизмом, антитеррор, охрана общественного порядка и безопасности граждан. Напомним, подразделения Росгвардии были сформированы на Кольском полуострове ровно год назад, и сегодня с честью выполняют все поставленные задачи.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Кольский полуостров в зоне вашего особого внимания, Мурманская область, поскольку здесь расположено достаточно большое количество ядерных объектов, и я знаю, что вы намерены посетить Кольскую атомную и убедиться в качестве охраны этого важного предприятия".
Как отметил Сергей Захаркин - у каждого региона своя специфика работы подразделений Росгвардии. Но самое главное - в новой структуре служат опытные сотрудники и военнослужащие, качественно выполняющие свои задачи. Обеспечение безопасности на Кольском Севере, без сомнения, в надежных руках. Говоря о перспективах развития структуры, командующий отметил, что основной костяк Росгвардии составят отряды ОМОН. Кроме того, будут усилены отряды быстрого реагирования, так называемого офицерского спецназа.
Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергей Захаркин: "Главная задача - это перевод данных подразделений ОМОНа и СОБРа на военную службу. С личным составом встречался — готовы. Отношение к этому абсолютно практичное и боевое, поэтому никаких потерь или реорганизаций не ждут, в общем-то ухудшения состояния я не прогнозирую".

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