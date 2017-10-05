Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории Мурманской области глава региона Марина Ковтун обсудила с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Захаркиным

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генералом-полковником Сергеем Захаркиным.

Цель рабочей поездки Сергея Захаркина в Мурманскую область – проверка подразделений Росгвардии, дислоцирующихся на территории Мурманской области.

«В Мурманской области находится ряд стратегически важных и потенциально опасных объектов ядерного, топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, охрану которых несут подразделения Росгвардии», – отметила Марина Ковтун, добавив, что в состав Росгвардии вошли действительно элитные подразделения МВД, и северяне глубоко благодарны им за вклад в сохранение мира и спокойствия на Кольской земле и в других регионах России.

Сергей Захаркин сообщил, что созданное год назад региональное управление Росгвардии является одним из лучших и качественно выполняет свои задачи, среди которых – борьба с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка.



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