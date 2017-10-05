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05.10.2017 18:10

В Москве состоялся форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза»

3 октября 2017 года, в Москве состоялся форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

В этом году ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков народов России, руководители федеральных и региональных органов власти собрались в самом центре Москвы, чтобы выработать предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в регионах нашей страны.
На пленарном заседании форума выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Министерства образования и науки Российской Федерации, руководства регионов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, ведущие эксперты в сфере языковой политики и образования.
Также в рамках форума-диалога работали различные тематические секции.
Мурманскую область на форуме представила доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской филологии и массовых коммуникаций Социально-гуманитарного института Мурманского арктического государственного университета Ольга Иванищева.
Также в рамках форума состоялось награждение лауреатов Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».
Премия «Ключевое слово» учреждена Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году, в ней 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».
 
 
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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