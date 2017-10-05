Судебные приставы Северо-Запада победили в Спартакиаде ФССП России имени М.И. Рысинова

В течение пяти дней лучшие спортсмены-работники территориальных органов ФССП России традиционно соревновались по пяти видам спорта: служебное двоеборье, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, гиревой спорт, стритбол (уличный баскетбол), настольный теннис. В Спартакиаде принимали участие 180 спортсменов из восьми федеральных округов.

В соревновании по стритболу в составе сборной Северо-Западного федерального округа принял участие судебный пристав по ОУПДС Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Николай Коновалов.

Команда Северо-Запада выиграла все три матча в группе и в финале турнира в упорной борьбе, со счетом 17:14, обыграла спортсменов из Центрального федерального округа, став победителем соревнований по стритболу.

По итогам Спартакиады общекомандные призовые места распределились следующим образом: I место – Северо-Западный федеральный округ, II место – Центральный федеральный округ, III место – Сибирский федеральный округ.

Во время Спартакиады судебные приставы еще раз доказали свою готовность защищать закон, в том числе при помощи своей отличной физической подготовки.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области