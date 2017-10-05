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05.10.2017 17:30

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Печенгского района на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении семейной пары из г. Заполярного, которые задолжали по кредитному договору банку более 2,3 миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом наложен арест на залоговое имущество должников, а именно на 4-х и 2-х комнатные квартиры. Недвижимое имущество судебным приставом было направлено на реализацию путем проведения торгов. Ввиду отсутствия спроса на жилые объекты торги были признаны не состоявшимися.
В таком случае объявляются повторные торги, а начальная цена на имущество снижается на 15%, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». Но и они не состоялись.
За время ведения исполнительного производства была произведена замена взыскателя одного банка на другой. В результате признания процедуры торгов несостоявшимися судебным приставом были направлены предложения новому взыскателю-банку об оставлении имущества за собой.
Взыскатель принял обе квартиры в счет погашения задолженности на общую сумму 1,2 миллиона рублей.
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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