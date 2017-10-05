Вниманию водителей. В Мурманске 7 октября ограничат движение

В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных 101-й годовщине со дня основания города Мурманска, будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца 7 октября 2017 года:

— по улице Ленинградской, от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 00 до 22 часов;

— по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 12 до 22 часов;

— на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 22 часов.

Будут освобождены от транспорта 7 октября 2017 года:

— автостоянки от дома № 19 до дома № 27 по проспекту Ленина и здания МАОУ ДО ДТШ (проспект Ленина, 16) для сбора участников соревнований с 00 часов до 12 часов 30 минут;

— улица Профсоюзов от проспекта Ленина до улицы Ленинградской с 9 часов до 13 часов 30 минут;

— проспект Ленина от улицы Воровского до улицы Карла Маркса с 9 часов до 13 часов 30 минут;

— улицу Ленинградскую от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов с 00 до 22 часов;

— улицу Воровского от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 00 до 22 часов;

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 22 часов.

Также 7 октября 2017 года будет перекрыто движение транспорта:

— по улице Марата, от дома № 8 по улице Марата до проспекта Ленина с 9 до 12 часов;

— по улице Генерала Журбы, от проспекта Ленина до дома № 1 по улице Генерала Журбы с 9 до12 часов;

— по улице Профсоюзов от улицы Пушкинская до улицы Коминтерна с 9 до 11 часов, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам;

— по улице Профсоюзов от улицы Пушкинская до улицы Коминтерна с 11 до 13 часов,

— по проспекту Ленина от улицы Воровского до улицы Карла Маркса с 9 до 11 часов, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам;

— по проспекту Ленина от улицы Воровского до улицы Карла Маркса с 11 до 13 часов. По мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий будет открыто движение транспорта.

— по проспекту Ленина от здания МАОУ ДО ДТШ (проспект Ленина, 16) до улицы Воровского с 11 часов до 12 часов 30 минут. По мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий будет открыто движение транспорта.

Согласно программе спортивных мероприятий будет приостановлено движение транспортных средств на время пробегов 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» и XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск».

Администрация г. Мурманска