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05.10.2017 16:30

В Мурманском областном краеведческом музее состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края

7 октября в Мурманском областном краеведческом музее состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

В 14.00 посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.
В 16.00 гости музея просмотрят учебную программу «История Мурманска», повествующую об основных этапах развития города Мурманска: о предпосылках создания города, Первой мировой войне, основании Романова-на-Мурмане, интервенции и гражданской войне, развитии Мурманска в довоенный период, тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенном восстановлении города, 1950 -1980-е гг., кризисе 1990-х гг. и 2000 годах.
Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман» и студии телевизионных фильмов «Рек.А».
После просмотра программ посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения на планшетах.


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