Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.10.2017 16:10

В мурманском следственном изоляторе прошло традиционное мероприятие для родственников осужденных

Сотрудники воспитательного отдела мурманского следственного изолятора №1 организовали для родных и близких положительно характеризующихся осужденных отряда хозяйственного обслуживания День открытых дверей.

Гости изолятора по традиции ознакомились с коммунально-бытовыми условиями проживания осужденных отряда: заглянули в жилые комнаты, тренажёрный зал, медицинский кабинет, комнату отдыха и приёма пищи. Граждане также интересовались распорядком дня, организацией питания осуждённых.
Подобные мероприятия по традиции завершаются в неформальной обстановке – дружеским чаепитием. На этот раз общение получилось особенно теплым и душевным, поскольку родственники принесли с собой пироги собственного приготовления, и чаепитию это добавило домашнего уюта.
В этот день в СИЗО-1 побывали 14 родственников, и лишь трое из них пришли в учреждение впервые. По признанию гостей, кто уже не первый раз участвует в Дне открытых дверей, их поначалу интересовали именно условия отбывания наказания. Теперь же, ознакомившись не раз воочию с удовлетворительным коммунально-бытовым, трудовым и медицинским обеспечением своих родных, подобные мероприятия воспринимаются ими как дополнительный прекрасный шанс пообщаться с родным человеком, узнать о его радостях и проблемах, рассказать о собственной жизни.


Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 67.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.