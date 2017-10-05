Более года проведет в колонии строгого режима водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения

Оленегорским городским судом с участием государственного обвинителя вынесен обвинительный приговор в отношении неоднократно судимого жителя Оленегорска - гр. Н., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, а именно в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что подсудимый 13 июня 2017 года постановлением мирового суда г.Оленегорска был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это, осужденный уже 17 июля 2017 года в ночное время вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и умышленно управлял транспортным средством, двигаясь по одной из улиц г. Оленегорска, однако был остановлен сотрудниками полиции, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Суд посчитал доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными и, учитывая признание осужденным своей вины и раскаяние в совершенном преступлении, приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, по приговору суда осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, осужденный имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.



Прокуратура Мурманской области