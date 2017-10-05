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05.10.2017 14:50

В областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «10-й сталинский удар», посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 года

7 октября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) начнет работу мини-выставка «10-й сталинский удар», посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 года – единственной в истории Великой Отечественной войны, проведенной в условиях Крайнего Севера.

На выставке будут представлены фотографии, фронтовые письма, открытки и выпуски газеты «Часовой Севера», выпускавшиеся в период проведения операции.
7 октября 1944 года части 14-й армии Северного флота при поддержке 7-й воздушной армии начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию – «Десятый сталинский удар», цель которой - полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья. Главный удар наносился левым флангом 14-й армии в направлении на Луостари и Петсамо.
В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. 22 октября 1944 года в целях завершения разгрома противника советские войска перешли норвежскую границу и начали освобождение Северной Норвегии. В честь побед советских воинов, освобождавших Заполярье, в Москве четырежды гремели залпы салютов.Героическая оборона Заполярья и самоотверженность тружеников Мурманской области сковали в Арктике значительные силы противника, обеспечили бесперебойную работу стратегических морских и сухопутных коммуникаций на Севере страны, а также регулярное поступление военных грузов от наших союзников по антигитлеровской коалиции.
Выставка будет работать до 7 ноября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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