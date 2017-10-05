В Мурманске женщина осуждена за мошенничество

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки 3., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Судом установлено, что обвиняемая, ранее 7 раз судимая за преступления корыстной направленности, в июне 2017 года в целях получения личной материальной выгоды, имея сувенирный билет номиналом 5 тыс. рублей, предложила ранее знакомому мужчине, 1993г.р, обменять его на более мелкие купюры. Далее передала последнему указанный сувенирный билет, не являющийся платежным документом, и получила от потерпевшего 5 денежных купюр номиналом 1 тыс. рублей каждая.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание данные о личности подсудимой, неоднократно привлекавшейся к административной ответственности, не имеющей источника дохода, характер и конкретные обстоятельства преступления, совершенного в условиях рецидива, через непродолжительное время послед освобождения из мест лишения свободы, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без изоляции от общества.

По совокупности с наказанием по предыдущему приговору суд отправил осужденную в колонию общего режима сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области