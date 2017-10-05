Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.10.2017 13:30

Мурманский областной суд оставил под стражей 3 граждан Афганистана, обвиняемых в покушении на незаконное пересечение Государственной границы РФ

18 сентября 2017 года постановлениями Октябрьского районного суда г.Мурманска в отношении 3 граждан Исламской Республики Афганистан, обвиняемых в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на право въезда в Российскую Федерацию, совершенного группой лиц по предварительному сговору, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, адвокат обвиняемых обжаловал постановления суда в апелляционном порядке.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Мурманским областным судом, с учетом позиции прокурора, постановления районного суда оставлены без изменения, жалобы защитников- без удовлетворения.


Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 67.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.