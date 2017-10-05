Мурманский областной суд оставил под стражей 3 граждан Афганистана, обвиняемых в покушении на незаконное пересечение Государственной границы РФ

18 сентября 2017 года постановлениями Октябрьского районного суда г.Мурманска в отношении 3 граждан Исламской Республики Афганистан, обвиняемых в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на право въезда в Российскую Федерацию, совершенного группой лиц по предварительному сговору, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, адвокат обвиняемых обжаловал постановления суда в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Мурманским областным судом, с учетом позиции прокурора, постановления районного суда оставлены без изменения, жалобы защитников- без удовлетворения.



Прокуратура Мурманской области