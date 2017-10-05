В Североморске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в автопробеге по местам воинской славы

В Североморске прошел автопробег по местам боевой славы. Мероприятие было организованно администрацией ЗАТО Североморск, городской волонтерской группой и североморским автоклубом. Участие в автопробеге также приняли сотрудники Госавтоинспекции.

Перед началом пробега сотрудники дорожной полиции провели инструктаж для водителей и пассажиров, напомнили о важности соблюдения дистанции и боковых интервалов, использования ремней безопасности и соблюдения скоростного режима. Также сотрудники ГИБДД проверили наличие детских удерживающих устройств в машинах с маленькими участниками автопробега и помогли водителям правильно закрепить автокресла.

Сам автопробег проходил по маршруту Североморск - Долина Славы - Высота 206,0 - Титовка - Североморск. На одной из точек пробега инспекторы провели вторую беседу – о важности использования световозвращающих элементов в условиях приближающейся полярной ночи. После этого всем участникам мероприятия предложили провести небольшой флешмоб и сделать фотографии с хештегами #важныйзнак и #засветись.



Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области