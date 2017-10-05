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05.10.2017 12:10

12 октября 2017 года состоится прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними

12 октября 2017 года состоится прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования тяжких и особо преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними.   

Прием будет проходить с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48.
В мероприятии принимают участие:
- заместитель руководителя следственного управления Степанов Кондратий Федорович;
- уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области  Коган Борис Семенович;  
- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области Красовская Елена Геннадьевна.
Предлагаем гражданам сообщить об известных фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних,  а также о фактах нарушения   законодательства несовершеннолетними.
Запись на прием осуществляет руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна по телефонам: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

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