12 октября 2017 года состоится прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними

12 октября 2017 года состоится прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования тяжких и особо преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними.

Прием будет проходить с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48.

В мероприятии принимают участие:

- заместитель руководителя следственного управления Степанов Кондратий Федорович;

- уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Коган Борис Семенович;

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области Красовская Елена Геннадьевна.

Предлагаем гражданам сообщить об известных фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, а также о фактах нарушения законодательства несовершеннолетними.

Запись на прием осуществляет руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна по телефонам: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

СУ СК РФ по Мурманской области