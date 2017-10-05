Простота, эстетичность и пластичность. Для юных северян провели мастер-класс по рисованию песком

Артем Дашевский.

Европейские ученые утверждают - пребывания ребенка на пляже улучшает его физическое и умственное развитие. Но что делать северянам? Как альтернатива - хобби, которое сегодня с каждым днем набирает популярность во всем мире. Рисование песком, простота, эстетичность и пластичность. Казалось бы, на первый взгляд, совсем "не хитрое" занятие помогает ребенку развивать моторику рук, логическое и пространственное мышление. Дисциплинирует и главное - прекрасное средство от стресса. А занятия всей семьей - отличный повод хорошо провести время вместе.

Василиса: "Сейчас у нас свободное рисование. Я рисовала как мы провели первое сентября".

София: "Я занимаюсь песком полтора месяца, и я заметила, что у меня изменился почерк. Стал лучше".

Ирина Гаенок: "Это развивает моторику у ребенка, мышление. Он думает, выдумывает, сочиняет. Здорово, нам очень нравится".

Азы конструирования можно развивать на уроках "ЛЕГО". Лучшие современные методики, по которым работают квалифицированные педагоги. Кропотливый труд превращается в увлекательное путешествие по миру создания масштабных моделей и механизмов. Здесь главная цель - научить ребенка работать в команде. И это важно. Рисование песком и лего - конструирование отличная возможность помочь ребенку снять напряжение после многочисленных уроков, привить ему интерес к творчеству и помочь найти новых, верных друзей.

Руководитель школы рисования песком Ольга Малая: "Огромную роль в развитие пальцев рук и кистей играет такого вида творчество. Это, конечно, и мелкая моторика, она важна как и маленьким деткам. Занятия можно проводить для детей от двух лет и 14+. Так же это и для взрослых полезно. Ведь у нас на кончиках пальцев очень много рецепторов, которые нужно развивать".