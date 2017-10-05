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05.10.2017 10:50

Первый в стране российско-исландский Арктический центр планируется создать на базе МГТУ

Ректор МГТУ С. А. Агарков в составе правительственной делегации с 26 по 28 сентября 2017 года принимал участие в российско-исландских консультациях по торгово-экономическому сотрудничеству в столице Исландии Рейкьявике.

Сергей Анатольевич выступил с докладом об основных направлениях научно-образовательной деятельности университета, где особое внимание было уделено подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна. 
В докладе были также обозначены направления, имеющие высокий потенциал для установления и развития партнерских отношений МГТУ с Университетом Акурейри (University of Akureyri), который является не только одним из ведущих университетов Исландии, но и расположен в городе-побратиме столицы российского Заполярья.
Справка. 14 октября 1994 года было подписано Соглашение о побратимских связях г. Акурейри, Исландия – г. Мурманск, Россия. В документе заявлено об установлении и развитии отношений в области культуры и экономики.
Основной темой переговоров, в которых участвовал ректор, стало обсуждение создания первого в России совместного российско-исландского Арктического центра сотрудничества в области подготовки и переподготовки специалистов для рыбохозяйственных предприятий и организаций с использованием передовых технологий на базе МГТУ.
По результатам встречи было принято решение о заключении двустороннего Соглашения о сотрудничестве между МГТУ и Университетом Акурейри (University of Akureyri), в рамках которого будут осуществляться программы обмена студентов и профессорско-преподавательского состава, разработка практико-ориентированных (двуязычных) образовательных модулей по рыбохозяйственным направлениям подготовки, интегрированных в производственную сферу рыбной промышленности России и Исландии. Также предполагается проведение совместных научных исследований в рамках магистерских программ подготовки.
Интересным событием для членов рабочей группы стало посещение Инновационного центра Исландии, где были представлены последние достижения в области промыслового рыболовства, автоматизации и переработки. Особый интерес у делегации вызвал инновационный донный трал с использованием светодиодного освещения, позволяющий облавливать донные породы рыб, не повреждая дно и экономя топливо при тралении.
Установление партнерских отношений двух ведущих университетов и создание российско-исландского Арктического центра будут не только способствовать академической мобильности в области рыбохозяйственного образования, но и позволит более тесно взаимодействовать рыбному бизнесу двух государств.

Пресс-служба МГТУ
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