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05.10.2017 10:30

В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать дистанционные мошенничества

В полицию Апатитов обратилась местная жительница 1984 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Заявительница рассказала, что ей в социальной сети от имени знакомой пришло сообщение с просьбой занять 8 тысяч рублей. Женщина знала о том, что интернет-мошенники взламывают аккаунты жителей Заполярья в социальных сетях и от их имени рассылают по списку друзей сообщения с просьбой занять денег. Однако потерпевшая, даже зная о таком способе обмана, не проверив информацию, перевела на указанный в сообщении номер счета запрошенную мошенниками сумму. Только после перевода денег она связалась со знакомой.

По факту дистанционного мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

По данным полиции, 95% потерпевших от действий мошенников из числа зарегистрированных на территории Мурманской области телефонных и интернет-мошенничеств в текущем году знали способы и предлоги обмана, которые использую злоумышленники, однако все равно верили неизвестным и добровольно отдавали им денежные средства.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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