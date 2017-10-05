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05.10.2017 10:10

Самые маленькие северяне поздравили Мурманск с Днем рождения

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у воспитанников детского сада №82 г. Мурманска с праздничной программой, посвященной Дню города Мурманска.

Дошколята совершили волшебное путешествие по Мурманской области и узнали, чем славятся города нашего края. Дети отгадывали загадки о животных, учились танцевать настоящий матросский танец «Яблочко», показали свои знания героев русских народных сказок, а также участвовали в эстафетах и конкурсах. Малыши подарили любимому городу свои рисунки, выполненные на асфальте у детского сада разноцветными мелками, а сотрудники библиотеки вручили детям сладкое угощение.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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