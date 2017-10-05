В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 05 октября.

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.00, ул. Книповича, 15

ул. Адмирала Лобова, 60, 62

10.00 — 16.00, ул. Зеленая, 56 к1

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

11.00 — 14.00, ул. Капитана Копытова, 41

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска