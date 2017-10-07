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07.10.2017 17:00

«Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра». Продолжается прием работ на региональный конкурс

В Мурманской области проходит региональный конкурс детского творчества «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра», посвященному Дню гражданской обороны России, Году гражданской обороны и 125-летию ВДПО.

Инициаторами творческого состязания выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и Мурманское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

На конкурс принимаются изображения в цифровом формате, к примеру, стереограммы и gif анимация, и видеоматериалы по номинациям «Искусство на службе спасения» и, соответственно, «Чтобы наступило завтра».

В творческом состязании могут принять участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области, воспитанники детских домов, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования, а также все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.

Прием конкурсных работ будет проводиться  по 27 октября 2017 года.

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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