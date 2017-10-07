«Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра». Продолжается прием работ на региональный конкурс

В Мурманской области проходит региональный конкурс детского творчества «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра», посвященному Дню гражданской обороны России, Году гражданской обороны и 125-летию ВДПО.



Инициаторами творческого состязания выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и Мурманское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.



На конкурс принимаются изображения в цифровом формате, к примеру, стереограммы и gif анимация, и видеоматериалы по номинациям «Искусство на службе спасения» и, соответственно, «Чтобы наступило завтра».



В творческом состязании могут принять участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области, воспитанники детских домов, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования, а также все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.



Прием конкурсных работ будет проводиться по 27 октября 2017 года.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /