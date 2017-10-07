ОБ ППС УМВД России по городу Мурманску приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, охране правопорядка.
Должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование):
полицейский патрульно-постовой службы;
полицейский-водитель.
Предоставляемые льготы:
Сотрудникам ОВД, проходящим службу на территории Мурманской области, в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами МВД России, предусмотрено:
- выплата достойного денежного содержания;
- жизнь и здоровье сотрудника органов внутренних дел подлежит обязательному государственному страхованию;
- зачет стажа службы в Мурманской области в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях - один месяц службы за полтора месяца (то есть через 13,5 календарных лет службы наступает право на пенсию по линии МВД);
- сотрудник органов внутренних дел имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях системы МВД РФ;
- предоставляется очередной ежегодный отпуск от 55 календарных дней;
- оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ за счет средств МВД один раз в год сотруднику и одному члену семьи;
- за пенсионерами МВД, прослужившими в районах Крайнего Севера свыше 15 календарных лет, при выезде их из Мурманской области сохраняется размер пенсии, начисленной с учетом районного коэффициента - 40%;
- сотруднику, имеющему стаж службы не менее 10 лет, предоставляется возможность социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
Стоит отметить, что сотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Мурманску по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 63/24, тел. 8 (8152) 40-62-08, 40-66-85, 43-29-10, 40-79-78.
/УМВД России по городу Мурманску/