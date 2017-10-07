ОБ ППС УМВД России по городу Мурманску приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, охране правопорядка.



Должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование):



полицейский патрульно-постовой службы;

полицейский-водитель.



Предоставляемые льготы:



Сотрудникам ОВД, проходящим службу на территории Мурманской области, в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами МВД России, предусмотрено:



- выплата достойного денежного содержания;

- жизнь и здоровье сотрудника органов внутренних дел подлежит обязательному государственному страхованию;

- зачет стажа службы в Мурманской области в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях - один месяц службы за полтора месяца (то есть через 13,5 календарных лет службы наступает право на пенсию по линии МВД);

- сотрудник органов внутренних дел имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях системы МВД РФ;

- предоставляется очередной ежегодный отпуск от 55 календарных дней;

- оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ за счет средств МВД один раз в год сотруднику и одному члену семьи;

- за пенсионерами МВД, прослужившими в районах Крайнего Севера свыше 15 календарных лет, при выезде их из Мурманской области сохраняется размер пенсии, начисленной с учетом районного коэффициента - 40%;

- сотруднику, имеющему стаж службы не менее 10 лет, предоставляется возможность социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.



Стоит отметить, что сотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России.



По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Мурманску по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 63/24, тел. 8 (8152) 40-62-08, 40-66-85, 43-29-10, 40-79-78.



/УМВД России по городу Мурманску/



