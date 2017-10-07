Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.10.2017 13:00

ОБ ППС УМВД России по городу Мурманску приглашает на службу

ОБ ППС УМВД России по городу Мурманску приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, охране правопорядка.

Должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование):

полицейский патрульно-постовой службы;
полицейский-водитель.

Предоставляемые льготы:

Сотрудникам ОВД, проходящим службу на территории Мурманской области, в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами МВД России, предусмотрено:

- выплата достойного денежного содержания;
- жизнь и здоровье сотрудника органов внутренних дел подлежит обязательному государственному страхованию;
- зачет стажа службы в Мурманской области в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях - один месяц службы за полтора месяца (то есть через 13,5 календарных лет службы наступает право на пенсию по линии МВД);
- сотрудник органов внутренних дел имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях системы МВД РФ;
- предоставляется очередной ежегодный отпуск от 55 календарных дней;
- оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ за счет средств МВД один раз в год сотруднику и одному члену семьи;
- за пенсионерами МВД, прослужившими в районах Крайнего Севера свыше 15 календарных лет, при выезде их из Мурманской области сохраняется размер пенсии, начисленной с учетом районного коэффициента - 40%;
- сотруднику, имеющему стаж службы не менее 10 лет, предоставляется возможность социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Стоит отметить, что сотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Мурманску по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 63/24, тел. 8 (8152) 40-62-08, 40-66-85, 43-29-10, 40-79-78.

/УМВД России по городу Мурманску/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.