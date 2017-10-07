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07.10.2017 15:00

В Мурманске пройдет Ярмарка вакансий для инвалидов

20 октября Мурманский центр занятости населения проведет специализированную Ярмарку вакансий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью пройдет с 13 до 15 часов в помещении Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» по адресу: проспект Героев-североморцев, 2.

Посетителям ярмарки предоставляется возможность напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации специалистов службы занятости, представителями общественных организаций, занимающихся социально-трудовой реабилитацией инвалидов.

В 2017 году в Мурманский центр занятости обратилось 260 инвалидов, из них трудоустроено 111 человек.

Ярмарка вакансий для инвалидов проводится в рамках Деловой программы регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС».

/Комитет по труду и занятости населения Мурманской области/
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