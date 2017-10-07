В Мурманске пройдет Ярмарка вакансий для инвалидов

20 октября Мурманский центр занятости населения проведет специализированную Ярмарку вакансий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью пройдет с 13 до 15 часов в помещении Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» по адресу: проспект Героев-североморцев, 2.



Посетителям ярмарки предоставляется возможность напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации специалистов службы занятости, представителями общественных организаций, занимающихся социально-трудовой реабилитацией инвалидов.



В 2017 году в Мурманский центр занятости обратилось 260 инвалидов, из них трудоустроено 111 человек.



Ярмарка вакансий для инвалидов проводится в рамках Деловой программы регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС».



/Комитет по труду и занятости населения Мурманской области/



