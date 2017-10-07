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07.10.2017 08:00

В Полярных Зорях пройдет региональный семинар судей по горнолыжному спорту

Комитет по физической культуре и спорту информирует о том, что Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области проводит региональный судейский семинар.

В программе семинара:
- подтверждение 1-й, 2-й и 3-й категории спортивного судьи;
- сдача тестовых нормативов на присвоение судьи 1-й категории;
- определение судейских бригад на сезон 2017-2018 гг. на Всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях в Мурманской области

Дата проведения: 07 октября 2017 года

Время проведения: с 12.00 (общее время проведения семинара - 8 учебных часов)
Место проведения: Мурманская обл., г. Полярные Зори, ГЛК "Салма"

Участники: судьи Мурманской области по горнолыжному спорту, судьи регионов Северо-Западного федерального округа

Условия участия:
- командирование участников (проезд, проживание иногородних) - за счет командирующих организаций
- участие в семинаре (в т.ч. питание участников семинара) - бесплатно, за счет РОО "ФГСС Мурманской области"

Ответственное лицо:
- председатель судейской коллегии ФГСС Мурманской области Дружинина Екатерина Эдриховна (89215118696)
- организационные вопросы Ширшков Юрий Васильевич (89211623999)

Комментарий: подтверждение судей 1-й и 2-й категории - 1 раз в два года, подтверждение судей 3-й категории - 1 раз в год. Судьи, не прошедшие аттестацию на подтверждение (или присвоение) квалификационной категории, не могут быть допущены к проведению соревнований. Проведение соревнований судьями, не прошедшими квалификационную аттестацию, запрещается и результаты таких соревнований аннулируются.

/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/
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