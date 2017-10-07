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07.10.2017 14:00

Школьники из Кандалакши примут участие в Мировом чемпионате WorldSkills Competitions Abu Dhabi 2017

Школьники из Кандалакши вошли в состав Российской национальной сборной команды юниоров WorldSkills Junior и сборной команды JuniorSkills для участия в Мировом чемпионате WorldSkills Competitions по компетенции «Электромонтажные работы», который пройдет с 14 по 19 октября 2017 года в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Софья Попкова, Николай Афанасьев и Лепейко Вероника – активные участники чемпионатного движения WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») и JuniorSkills, добившиеся высоких результатов как на региональных, так и на национальных чемпионатах WorldSkills Russia в Красногорске, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве.

В августе 2017 года ребята прошли подготовку к Мировому чемпионату во Всероссийском детском центре «Смена» в г. Анапе, в сентябре тренировки продолжились на базе специализированного центра компетенций по электромонтажным работам в Кандалакшском индустриальном колледже, впереди – предстартовые тренировки в Москве на базе академии WorldSkills Russia.

В качестве эксперта в компетенции «Электромонтажные работы» на площадке Мирового чемпионата выступит преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа Виктор Валерьевич Гаспирович.

Уже скоро представители Мурманской области в составе Национальной сборной команды России отправятся в столицу Объединенных Арабских Эмиратов – город Абу-Даби, чтобы побороться за медали 44-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, в котором примут участие команды 77 стран мира, 3000 экспертов, 1300 конкурсантов в возрасте до 25 лет. Российская команда (58 человек) будет самой представительной на этих крупнейших международных соревнованиях и покажет свое мастерство во всех 52 компетенциях чемпионата!

Болеем за наших!!!


/Министерство образования и науки Мурманской области/
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