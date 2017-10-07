Региональный комитет по ветеринарии дает пояснения к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области»

Комитет по ветеринарии Мурманской области дает пояснения к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области» в части внесении изменений в Закон Мурманской области «О содержании животных» предлагаемому для рассмотрения на заседании Мурманской областной Думе.



Разработка законопроекта осуществлялась в полном соответствии с установленным порядком. Проект прошел процедуру публичного обсуждения и публичных консультаций.



Законопроект предусматривает ряд позиций направленных на пресечение создания условий для обитания безнадзорных животных, которые представляют угрозу для здоровья человека и других животных, на территориях предприятий, учреждений организаций всех форм собственности, принадлежащих им на праве собственности, владения или пользования.



Скопления безнадзорных животных являются очагами распространения заболеваний опасных как для домашних питомцев, так и для человека. К наиболее распространённым болезням безнадзорных животных в нашем регионе относятся гельминтозы и такие заразные болезни, общие для человека и животных, как лептоспироз, бруцеллез и самое опасное - бешенство.



Обязанность вводится для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей не допускать на принадлежащих организациям всех форм собственности территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных – собак и кошек.



Под физическими лицами предусмотрены граждане, осуществляющие предпринимательскую (хозяйственную) деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а так же самозанятые граждане, которые в силу части первой статьи 23 Гражданского кодекса РФ, освобождены от необходимости государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По закону это физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наемных работников. Например, садовники, сторожа.



В процессе публичных консультаций поступали предложения от органов местного самоуправления о введении запрета на прикорм гражданами безнадзорных животных, но данные предложения были отклонены.



Кроме того, законопроект предполагает установление исполнительным органом государственной власти в сфере ветеринарии единого порядка мониторинга (подсчета) безнадзорных животных в целях планирования бюджета Мурманской области.



Законопроектом также устанавливается обязанность по регистрации безнадзорных собак и кошек, для лиц, принявших их на содержание, на время розыска собственника этих животных.



Предлагаемый законопроект разработан с целью повышения эффективности мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /