В Полярных Зорях расширяют территорию памятного знака

У памятного знака возле центральной городской площади готовят площадку под укладку тротуарной плитки. В этом году данный городской объект будет изменен: расширится территория вокруг архитектурного комплекса - несколько раз в году здесь проводятся торжественные мероприятия, митинги и акции, а сам памятник будет подсвечен с нескольких точек. Территория уже выровнена и отсыпана, прямо сейчас рабочие укладывают бордюрный камень.

Как отметил заместитель главы города Полярные Зори Семичев В.Н., благоустройством данной территории занимаются не первый год, работа идет поэтапно.



/Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией/