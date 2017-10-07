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07.10.2017 11:00

В Полярных Зорях расширяют территорию памятного знака

У памятного знака возле центральной городской площади готовят площадку под укладку тротуарной плитки. В этом году данный городской объект будет изменен: расширится территория вокруг архитектурного комплекса - несколько раз в году здесь проводятся торжественные мероприятия, митинги и акции, а сам памятник будет подсвечен с нескольких точек. Территория уже выровнена и отсыпана, прямо сейчас рабочие укладывают бордюрный камень.
Как отметил заместитель главы города Полярные Зори Семичев В.Н., благоустройством данной территории занимаются не первый год, работа идет поэтапно.

/Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией/
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