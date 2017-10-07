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07.10.2017 10:00

В Апатитах пройдет очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шашкам

7-8 октября 2017 года в шахматно-шашечном центре МБУДО ДДТ в Апатитах (ул. Строителей, д. 23) пройдет очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шашкам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 челеловека - независимо от пола.

Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.

Личный зачет проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место.

Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.


/Апатиты. Официальный сайт органов местного самоуправления/
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