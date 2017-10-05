С аншлагом прошел в Мурманской областной филармонии концерт органиста из Италии Луки Массалья

Илья Комлев.

Основное место службы маэстро - католический храм в Турине. Основу программы составили малоизвестные композиции. Но были и классические произведения. Интересно, что с предложением выступить в Мурманске музыкант сам написал в филармонию, когда узнал, что теперь в нашем городе есть возможность исполнять созданные для органа произведения.

Заместитель директора Мурманской областной филармонии Елена Завалиенко: "Как только у нас появился орган, у нас посыпались предложения. Даже Австралией уже есть. И, в принципе, мы практически никому не отказываем. Немножко с моей стороны была боязливость, потому что такая программа нам не известная. Программа, где только одно произведение было Баха. Остальные композиторы нашей публике не известны. Но получилось".





