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05.10.2017 08:50

С аншлагом прошел в Мурманской областной филармонии концерт органиста из Италии Луки Массалья

Илья Комлев.

Основное место службы маэстро - католический храм в Турине. Основу программы составили малоизвестные композиции. Но были и классические произведения. Интересно, что с предложением выступить в Мурманске музыкант сам написал в филармонию, когда узнал, что теперь в нашем городе есть возможность исполнять созданные для органа произведения.
Заместитель директора Мурманской областной филармонии Елена Завалиенко: "Как только у нас появился орган, у нас посыпались предложения. Даже Австралией уже есть. И, в принципе, мы практически никому не отказываем. Немножко с моей стороны была боязливость, потому что такая программа нам не известная. Программа, где только одно произведение было Баха. Остальные композиторы нашей публике не известны. Но получилось".


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