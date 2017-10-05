Старшее поколение северян посетили областной краеведческий музей в рамках реализации партпроекта "Историческая память"

Анастасия Ярославская.

Символичную акцию к 101-й годовщине Мурманска подготовили региональные единоросы и сторонники партии. В рамках реализации проекта "Историческая память" пригласили в краеведческий музей представителей старшего поколения - посетителей социально-реабилитационного отделения комплексного центра соцобслуживания. Подобные мероприятия не редкость, но на этот раз экскурсия получилась особенной и символичной. В день рождения любимого города - выставка памяти Олега Найденова - первого мурманского мэра.

Председатель регионального общественного Совета партийного проекта "Историческая память" Акрамжан Саитбаев: "В рамках проекта "Историческая память" проводятся различные мероприятия, в том числе сегодняшнее - для пенсионеров города Мурманска. Краеведческий музей предоставил нам такую возможность - показать пенсионерам, провести экскурсию в рамках 101 годовщины города Мурманска. Надеюсь, все понравится".





