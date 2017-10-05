Рисование песком - хобби, которое сегодня с каждым днем набирает популярность в Заполярье

Артем Дашевский.

Европейские ученые утверждают - пребывания ребенка на пляже улучшает его физическое и умственное развитие. Но, что делать северянам? Как альтернатива - хобби, которое сегодня с каждым днем набирает популярность во всем мире. Рисование песком. Простота, эстетичность и пластичность. Казалось бы, на первый взгляд, совсем "не хитрое" занятие помогает ребенку развивать моторику рук, логическое и пространственное мышление. Дисциплинирует и главное - прекрасное средство от стресса. А занятия всей семьей - отличный повод хорошо провести время вместе.

Василиса: "Сейчас у нас свободное рисование. Я рисовала как мы провели первое сентября".

София: "Я занимаюсь песком полтора месяца, и я заметила, что у меня изменился почерк. Стал лучше".

Ирина Гаенок: "Это развивает моторику у ребенка, мышление. Он думает, выдумывает, сочиняет. Здорово, нам очень нравится".





