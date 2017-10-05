Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.10.2017 08:30

Рисование песком - хобби, которое сегодня с каждым днем набирает популярность в Заполярье

Артем Дашевский.

Европейские ученые утверждают - пребывания ребенка на пляже улучшает его физическое и умственное развитие. Но, что делать северянам? Как альтернатива - хобби, которое сегодня с каждым днем набирает популярность во всем мире. Рисование песком. Простота, эстетичность и пластичность. Казалось бы, на первый взгляд, совсем "не хитрое" занятие помогает ребенку развивать моторику рук, логическое и пространственное мышление. Дисциплинирует и главное - прекрасное средство от стресса. А занятия всей семьей - отличный повод хорошо провести время вместе.
Василиса: "Сейчас у нас свободное рисование. Я рисовала как мы провели первое сентября".  
София: "Я занимаюсь песком полтора месяца, и я заметила, что у меня изменился почерк. Стал лучше".
Ирина Гаенок: "Это развивает моторику у ребенка, мышление. Он думает, выдумывает, сочиняет. Здорово, нам очень нравится".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 67.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.