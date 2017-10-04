Состоялась рабочая поездка депутатов областной Думы в Мончегорск на промышленную площадку градообразующего предприятия

Владимир Костров.

Вопросы экологической безопасности - в центре внимания депутатов областной Думы. Сегодня парламентарии посетили производство Кольской ГМК, где познакомились с природосберегающими технологиями в действии.

Экологическая ситуация в Мончегорске в исторической ретроспективе - центральная тема дискуссии между депутатами и руководством градообразующего предприятия. Оно ведёт историю с 30-х годов, но чаще вспоминают именно 80-е. Тогда производство переключили на сырьё из Норильска с высоким содержанием никеля, но и большими примесями серы. Итог - выжженная мончетундра. Тревогу забили на всесоюзном уровне.

Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Деньги пришли, по тем временам вполне приличные, пять с чем-то миллионов рублей, подкрепленных необходимыми материальными ресурсами".

Но, освоить их не успели - распался Советский союз. В двухтысячных "Норникель" вкладывал миллиарды и эта работа не прекращается. Задача при значительном увеличении через пять-шесть лет производства, сделать весь цикл экологически стерильным. Одна из составляющих - очистка технологических стоков, которые образуются при электролизе никеля. Комплекс уже в действии.

Старший мастер основного производственного участка цеха электролиза никеля ОАО "Комбинат Североникель" Максим Максименко: "Это первое в России производство по очистке и утилизации вот этих сточных вод. И, я думаю, что благодаря этому в наших водоёмах и рыбы больше будет, и улучшится экологическая обстановка в Мурманской области".

Директор ФГБУ "Лапландский государственный заповедник" Сергей Шестаков: "Водоплавающие птицы появились в городе - те, которые питаются рыбой. Это было удивительно".

Система состоит из узла фильтрации и сложной цепочки испарителей. В результате - опасные для природы химикаты превращаются в хлорид и сульфит натрия - безобидную промышленную соль, которая востребована, например, для изготовления стирального порошка. Запуск установки - часть регионального плана мероприятий всероссийского Года экологии.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Вот эта встреча и посещение предприятия очень полезны, в первую очередь, для нас как депутатов. Мы поняли, что вкладываются большие деньги с целью обеспечить экологическую безопасность".

Одним из итогов визита стало предложение депутатов, по сути адресованное всем промышленным предприятиям региона. Наладить сеть сотрудничества с заполярными заповедниками, в том числе - для такой важной цели как экологическое просвещение и воспитание.





