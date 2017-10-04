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04.10.2017 21:00

Большой концерт в областном ДК им. Кирова - кульминация сегодняшних торжеств, посвященных Дню рождения города

Наталия Бурдина.

В эти минуты в областном центре - большой праздничный концерт, посвященный 101 дню рождения Мурманска.
Добрый вечер, Артем! Большой концерт в областном Дворце культуры имени Кирова кульминация сегодняшних торжеств, посвященных Дню рождения города.
В зале те, кто строил самый большой в мире город за Полярным кругом. Те, чья судьба неразрывно связана с заполярной столицей. Со сцены - слова благодарности в адрес ветеранов разных отраслей и почетных граждан. Лучшие из лучших, те, кто трудится на благо родного города получили заслуженные награды. Все они внесли неоценимый вклад в становление областного центра, и, несомненно, передадут свой богатый жизненный опыт следующим поколениям. город - герой, город - порт, город - труженик. Он начал свое второе столетие на подъеме и сегодня нет сомнений, что будет только расти и преображаться.   
Торжества - по случаю дня рождения Мурманска продлятся до конца недели. Седьмого октября на площади Пять Углов большая яркая шоу-программа. Народные гулянья завершатся праздничным салютом.
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