В Мурманске произошло историческое событие. В день рождения заполярной столицы вскрыли капсулу 1967 года с письмом к жителям 21 столетия

Наталия Бурдина.

Сегодня город-герой Мурманск отмечает день рождения. Столице Кольского Заполярья - 101 год. В праздничный день - историческое событие. В сквере на Ленинградской сегодня вскрыта капсула с посланием, написанным полвека назад - в 1967 году. Напутствие ныне живущим мурманчанам.

Первый заместитель председателя исполкома городского совета депутатов трудящихся (1967 г) Борис Проценко: "Мы, люди трех поколений, через пять грядущих десятилетий мысленно протягиваем вам руку и шлем братский привет из 1967 года".

Голос истории. Из фондов Мурманского областного радио. Текст послания зачитал первый заместитель председателя исполкома городского Совета депутатов Борис Павлович Проценко. Капсулу с письмом запечатали и опустили в землю, чтобы потомки вскрыли ее через 50 лет. Копия обращения хранится в Госархиве региона.

Актер Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский: "Сейчас нам трудно представить - как будет жить ваше поколение, что случится на Земле за предстоящие полвека, но мы твердо уверены, что люди 2000 годов будут красивыми, благородными и счастливыми".

Валентин Иванович Мантуров - в те годы первый секретарь горкома комсомола - спустя полвека, снова в сквере на Ленинградской. Вспоминает, как северяне тех лет возлагали большие надежды на развитие Мурманска, верили в его будущее. Говорит, не ошиблись.

Валентин Иванович Мантуров: "Лучше города на всем белом свете нет и никогда не будет. Прекрасный город, прекрасный просто. Будем свой город строить и дальше, развивать и украшать. А особенно последние годы он становится настолько красив, ко мне приезжают ребята из Питера и говорят - слушай, когда вы успели все сделать".

Технические работы по извлечению капсулы начались рано утром. Достать колбу оказалось непросто. Специалисты с трудом ее обнаружили. Послание надежно укрывали каменные плиты.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я хочу поблагодарить наших гостей, ветеранов, почетных граждан города Мурманска за тот вклад, который они внесли в развитие нашего города".

Капсулу вскроют на торжественной церемонии. Потомки же продолжают традицию своих предшественников. В 2016 - в год столетия Мурманска - в областном центре заложили сразу две капсулы времени. Летом в сквере Капитанов для вскрытия в 2050 году. И на Пяти Углах - в День города. Это послание мурманчане прочтут через полвека - в день 150-летия города-героя.