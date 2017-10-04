Мощь и сила России в высоких широтах. Корабельная группа Северного флота вернулась в родную базу из Арктического похода

Алексей Котович.

Сегодня в главную базу Северного флота - после успешного выполнения задач дальнего Арктического похода - вернулась корабельная группа во главе с БПК "Североморск". Это уже шестая операция такого рода. Североморцы провели уникальные тактические учения.

Без малого два месяца похода, за кормой более 6 тысяч миль, проведено несколько десятков тренировок и учений. Особых слов заслуживает проход БПК "Североморск" по сибирской реке Енисей - впервые за всю историю Военно-морского флота корабль такого ранга вошел в порт Дудинка.

Во время стоянки "Североморск" и БДК "Кондопога" посетили более 10 тысяч местных жителей. На борту кораблей состоялась торжественная церемония приема в Юнармию дудинских школьников. Клятву произнесли 160 юношей и девушек.

Командующий Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, вице-адмирал Олег Голубев: "Плавание по реке Енисей - оно достаточно сложное. Но при всем при этом, подготовка экипажей не только ВПК "Североморск", мы заходили достаточно большим отрядом - это большой противолодочный корабль, три десантных корабля и килекторное судно - позволили прийти в Дудинку".

В рамках похода бойцы мотострелковой бригады с ВДВ и спецназом впервые десантировали тяжёлую технику на мыс Челюскин – самую северную точку Евразийского континента. Всего же за время похода военные провели четыре морские десантные операции на не оборудованном побережье, выполнили ракетные, зенитные и артиллерийские стрельбы. Участвовали как боевые корабли, так и подразделения тактической группы, чья база на острове Котельный. По легенде, отражали атаки условного противника.

По возвращении на базу - экипажам - традиционные жареные поросята, отличившимся морякам и десантникам - благодарности. Впечатлений масса - особенно у тех, кто в Арктике впервые.

Артур Сурин: "То, что белые медведи - никогда не видели, а тут в живую они лазили везде".

Этот арктический поход - уже шестой в новейшей истории. При этом самый масштабный - как по количеству кораблей и участников, так и задачам.

Начальник штаба Северного флота, вице-адмирал Александр Моисеев: "Конечно же, это связано и с постоянным присутствием наших сил и войск, решением задач различными подразделениями. Корабельная составляющая - одна из тех сил, которая совместно всем флотом решает эти задачи в данном районе".

Впереди - подробный разбор похода, и подготовка к новому. То, что он состоится - несомненно. И задачи будут усложняться - с учетом приобретенного опыта.





