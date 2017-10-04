Сегодня - в День города - прошел традиционный прием Почетных граждан города-героя Мурманска

Наталия Бурдина.

Первый год второго столетия пройден. Полет нормальный. Сегодня у Мурманска - день рождения. В насыщенной программе особое место занимает торжественный прием почетных граждан города-героя. Традиции много лет. Звание было учреждено в 74 году. Оно присваивается тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие города, чья государственная, политическая, общественная и научная, творческая деятельность получила признание мурманчан.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Приятно разделить это праздник именно с ними, потому что это те люди, которые внесли наибольший вклад в становление, развитие нашего города. Я поздравляю вас от всего сердца, дорогие почетные граждане нашего города! Я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, будьте уверены, город который вы передали нам находится в надежных руках".

С 1974 года по нынешний - 2017 званием "Почетный гражданин города-героя Мурманска" были награждены 74 человека. Это самый высокий знак признания заслуг перед столицей Заполярья.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Это очень важный институт и в последние годы уделялось большое внимание тому, чтобы был налажен диалог между горожанами. А почетные граждане это цвет горожан. Представляют во многом интересы, разные взгляды, люди которые обладают большим жизненным опытом, много, что у них за плечами".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Уважаемы земляки, дорогие мурманчане, от всего, от всей души я поздравляю вас с замечательным праздником — 101-й годовщиной нашего любимого города-героя Мурманска. Я желаю вам счастья, успехов, доброты, тепла, уюта в ваших домах, и вашим семьям".



